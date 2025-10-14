Por medio de un comunicado, se informó sobre el desvío de cinco vuelos que iban hacia el Aeropuerto Juan Santamaría.

¿Por qué?

“Las condiciones climáticas adversas en los alrededores del aeropuerto han requerido el desvío de cinco vuelos comerciales hacia aeropuertos alternos. Adicionalmente, tres vuelos que ya han ingresado al país experimentaron demoras”, dijo Aeris.

¿Quién tomó esa decisión?

Según aclara Aeris, la decisión final de realizar una aproximación y aterrizaje recae en cada operador aéreo.

Añaden que las operaciones en la terminal del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se mantienen funcionando con normalidad.

*Información en desarrollo.