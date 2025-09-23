Durante un operativo de control realizado en carretera, funcionarios del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), en conjunto con la Policía de Fronteras, decomisaron un cargamento de más de 130.000 huevos de origen desconocido que eran transportados en dos vehículos en la zona de Golfito, Puntarenas.

Huevos sin trazabilidad ni permisos sanitarios

Según el informe, los productos eran trasladados sin el Certificado Veterinario de Operación (CVO), requisito indispensable para la movilización de alimentos de origen animal dentro del país.

La inspección reveló que la documentación presentada por el conductor no coincidía con la cantidad ni con el origen del cargamento, lo que representaba un riesgo para la salud pública.

Producto fue destruido como medida preventiva

Las autoridades procedieron al decomiso y destrucción del lote, ya que los huevos no cumplían con las condiciones sanitarias mínimas para ser comercializados ni consumidos.

El SENASA recordó a la ciudadanía la importancia de adquirir alimentos con trazabilidad y controles sanitarios, pues consumir productos ilegales o sin registros puede ocasionar graves enfermedades.

Compromiso con la salud y la seguridad alimentaria

“Desde el SENASA reafirmamos nuestro compromiso con la inocuidad de los alimentos y la protección del patrimonio agroalimentario del país”, señaló la institución tras el decomiso.