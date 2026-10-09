Destruyen 18 mil huevos de dudosa procedencia

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Las autoridades decomisaron y destruyeron 18 mil huevos de gallina de dudosa procedencia en el sector de Golfito, durante una revisión vehicular.

El cargamento fue detectado en el puesto de Kilómetro 35, en Guaycará de Golfito, cuando los oficiales inspeccionaron el vehículo que transportaba el producto.

El producto no contaba con documentación que permitiera comprobar su origen ni su fecha de vencimiento, por lo que se presume que los huevos ingresaron ilegalmente desde Panamá.