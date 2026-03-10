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La madrugada de este martes, un vehículo se estrelló violentamente contra una farmacia en el sector de Pavas. El hecho provocó serios daños tanto en el automóvil como en la estructura del establecimiento.
De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el automóvil circulaba desde La Sabana hacia Pavas cuando ocurrió la colisión. En las imágenes captadas se aprecia el momento exacto del impacto, que dejó cuantiosos daños en la farmacia y en el vehículo.
Las autoridades señalaron que aún se desconoce si el accidente fue producto de un exceso de velocidad o de una eventual condición médica del conductor.
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El incidente generó una rápida movilización del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja. Según los reportes oficiales, el conductor se trasladó a un centro médico en condición estable.