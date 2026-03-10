Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La madrugada de este martes, un vehículo se estrelló violentamente contra una farmacia en el sector de Pavas. El hecho provocó serios daños tanto en el automóvil como en la estructura del establecimiento.

Violenta colisión

De acuerdo con los cuerpos de emergencia, el automóvil circulaba desde La Sabana hacia Pavas cuando ocurrió la colisión. En las imágenes captadas se aprecia el momento exacto del impacto, que dejó cuantiosos daños en la farmacia y en el vehículo.

Causas bajo investigación

Las autoridades señalaron que aún se desconoce si el accidente fue producto de un exceso de velocidad o de una eventual condición médica del conductor.

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Estado del conductor

El incidente generó una rápida movilización del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja. Según los reportes oficiales, el conductor se trasladó a un centro médico en condición estable.