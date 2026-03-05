Destacada emprendedora y escritora inspira a otras con su ejemplo de lucha

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Marta López, escritora y comunicadora venezolana, dejó su país hace ocho años tras vivir un ataque a tiros contra el negocio familiar, para comenzar de cero en Costa Rica, donde hoy es ciudadana naturalizada y exitosa emprendedora en Desamparados.

Al llegar, enfrentó la dificultad laboral para extranjeros y decidió iniciar con una venta de garaje en su casa, vendiendo su propia ropa y pertenencias.

Un año después, mientras consideraba regresar a Venezuela, sufrió el robo total de su vivienda en Costa Rica, perdiendo “desde las sábanas hasta los colchones”. Ese golpe la llevó a aceptar su nueva vida y enfocarse en trabajar en sí misma.

Hoy, a sus 53 años, es madre de tres hijos, tiene una tienda física inaugurada hace siete meses, ha publicado tres libros y está certificada como coach emocional, demostrando que es posible reinventarse tras la adversidad.