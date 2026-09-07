Despiden a técnico de Primera División

Escorpiones tomó una decisión en medio de su complicado inicio de temporada y anunció este lunes la salida del técnico Júnior Díaz y de todo su cuerpo técnico.

El conjunto confirmó la noticia durante la tarde de este lunes mediante una publicación en sus redes sociales.

Además de Díaz, el club informó que Ricardo Arguedas, quien se desempeñaba como asistente técnico, y Diego Quesada, preparador físico, tampoco continuarán en la institución.

Escorpiones anunció la salida de Júnior Díaz

El equipo agradeció el trabajo realizado por los integrantes del cuerpo técnico durante su etapa al frente del club.

Estos fueron los números de Júnior Díaz

Durante su etapa al frente de Escorpiones, Júnior Díaz dirigió 7 partidos, con un balance de una victoria, un empate y cinco derrotas.

Estos fueron sus números:

7 partidos dirigidos

1 victoria

1 empate

5 derrotas

4 puntos

6 goles anotados

12 goles recibidos

19% de rendimiento

El equipo marcó seis goles durante esos siete encuentros y recibió 12, para una diferencia de -6 goles.

Con este panorama, Escorpiones decidió ponerle fin al proceso de Júnior Díaz y su cuerpo técnico.

Tras confirmar las salidas, el conjunto tendrá ahora que definir quién asumirá la dirección técnica para intentar cambiar el rumbo de la temporada.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.