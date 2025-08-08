El desodorante bucal combate mal aliento y sequedad mediante ingredientes como probióticos o bicarbonato, explica María Fernanda Quesada, licenciada en enfermería, quien revela que su uso diario especialmente en enjuagues con canela y menta, reduce placa bacteriana y protege contra caries.

Al integrar yogurt enriquecido con jengibre antiinflamatorio natural, se potencian efectos antibacterianos, estrategia que no solo neutraliza olores, sino que también equilibra el PH oral previniendo infecciones sin irritar mucosas.