Los desmayos o síncopes pueden ser causados por presión baja, deshidratación o problemas cardíacos, explica el doctor Adrián Rojas Torres, especialista en medicina de emergencias.

Situaciones como un dolor intenso, estrés emocional o incluso ciertos medicamentos pueden provocar una pérdida temporal de conciencia que requiere atención inmediata.

Reconocer la diferencia entre un síncope vasovagal y uno de origen cardíaco es crucial, ya que este último puede indicar condiciones subyacentes graves que necesitan evaluación médica urgente.