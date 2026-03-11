¿Desmayos o presión arterial? Active el nervio vago y mejore su salud

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Sobre los desmayos o problemas de presión arterial, el doctor Gabriel Carmona Rojas, especialista en medicina funcional, explica el papel fundamental del nervio vago en el cuerpo.

El galeno detalla que “un desequilibrio en este nervio, el más largo del organismo, puede causar mareos o fatiga extrema al conectarse con cuello, corazón y pulmones.”

El doctor Carmona Rojas enseña ejercicios prácticos como respirar inflando la panza, lavarse la cara con agua fría o hacer gárgaras para activar este “botón de reinicio”.