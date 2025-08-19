El OIJ y la Fiscalía desmantelaron una organización dedicada al robo sistemático de contenedores y lavado de activos, tras ejecutar 12 allanamientos en Heredia.

La estructura delictiva, habría generado ganancias ilícitas por un millón de dólares mediante el hurto de licores, electrodomésticos y otros productos de alta rotación, capitales que luego invertían en vehículos de lujo.

Fuentes cercanas a Noticias Repretel, confirmaron que los cinco detenidos incluyendo la esposa del líder quedaron en libertad y sin medidas cautelares.