Deslizamiento que ocurrió en febrero tiene sin paso a vecinos de sector en Heredia

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Un deslizamiento ocurrido en febrero mantiene sin paso a los vecinos del sector de Pará en Santo Domingo de Heredia, situación que afecta la movilidad en la zona.

La comunidad enfrenta esta problemática desde hace varios meses, ya que el material deslizado obstruye el paso vehicular y peatonal en el sector.

Además, el deslizamiento pone en riesgo la tubería de agua potable de la comunidad, lo que representa una amenaza para el servicio que reciben los residentes de la zona.

El alcalde de Santo Domingo de Heredia, Jorge Fonseca, explicó que la solución, dentro de las competencias municipales, consiste en trasladar la tubería ubicada en el sector afectado. Sin embargo, señaló que estos trabajos no se han podido ejecutar debido a la falta de presupuesto.

Fonseca indicó que el municipio espera que la Contraloría apruebe un presupuesto extraordinario que actualmente está en conocimiento de la institución. Según explicó, los recursos permitirían cubrir el monto faltante y completar el financiamiento necesario para que el contratista inicie las obras y presente los requisitos correspondientes ante el Colegio Federado de Ingenieros.