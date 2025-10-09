La tarde de este jueves 9 de octubre se registró un deslizamiento en el sector de La Carpio, en La Uruca, San José, que dejó al menos seis personas atrapadas, según confirmaron la Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

El incidente ocurrió a las 3:58 p.m., específicamente en la entrada al Río Torres, donde el movimiento de tierra afectó una vivienda.

De acuerdo con el reporte preliminar, entre las personas atrapadas hay cinco menores de edad y una mujer adulta.

Tanto la Cruz Roja como los Bomberos movilizaron diferentes unidades de rescate y apoyo hacia la zona, donde ya se encuentran trabajando para liberar a las víctimas.

Por el momento no se ha confirmado el estado de salud de los afectados ni si hay personas fallecidas. Las autoridades piden a la población evitar acercarse al sitio, ya que el terreno presenta riesgo de nuevos deslizamientos.

Se trata de una noticia en desarrollo.





