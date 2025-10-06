Un masivo deslizamiento de tierra destruyó por completo un tramo de la carretera en Cambronero, lo que ha motivado a las autoridades a confirmar que el paso permanecerá cerrado al menos por un mes, generando grandes afectaciones viales.

Este cierre prolongado impactará significativamente la movilidad de los conductores, quienes deberán buscar rutas alternas para trasladarse mientras se realizan los trabajos de reparación.

La destrucción de la vía principal ha dejado a la comunidad relativamente aislada, por lo que se implementarán medidas para facilitar el tránsito de vehículos de emergencia y carga esencial.