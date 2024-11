Las fuertes lluvias de ayer en la noche afectó el paso en Moracia de Nicoya. Un deslizamiento descendió por una quebrada de la localidad y destruyó la carretera. La situación que atraviesa el país es difícil, más en el tema de saturación de los suelos, debido a las fuertes lluvias.

Producto del hecho se tuvo que evacuar a nueve adultos y a dos adultos mayores que estaban en riesgo.

Vecinos reportaron haber escuchado un fuerte estruendo cuando cayó el material. Afirman no haber visto una situación similar en su vida.

“Algo que nunca en mi vida lo he escuchado. Yo salí huyendo con mi hijo y lo agarré del brazo y él me decía ‘no me deje morir mami, lléveme con usted’ y yo lo agarré y lo llevaba para abajo y se oía ese estruendo pero algo, que no quiero ni recordar“, comentó Yessenia, una madre que estaba cerca del área de deslizamiento.

Recordar que Nicoya forma parte de los cantones declarados en emergencia nacional por lluvias.