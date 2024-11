Santiago Monge, un joven de 19 años no la pasó de la mejor forma en un desfile de mascaradas. El joven sufrió un fuerte golpe por parte de uno de los involucrados en la celebración y terminó en el Hospital Calderón Guardia.

Este joven contó a Noticias Repretel cómo fue que sucedió el incidente.

“Yo me quedo parado con todos los chiquillos, ahí con el molote, viene una máscara negra para donde nosotros, cuando yo veo que la máscara viene para donde nosotros me voy para un lado, para la izquierda, yo me capeo a una, me bajo la cabeza con todo y espalda, me la esquivo y cuando me voy levantando viene la otra y con un impulso me pega”, comentó el joven.

La tradición de esta actividad es correr sin que las máscaras les atrapen.

Santiago afirmó que la fuerza del impacto hizo que pegara su cara contra el cemento y empezara a convulsionar.

Tras el golpe, la víctima presentó golpes en su labio y frente. Este último ha hecho que desde que recuperó la consciencia, mantnega con dolores intensos en su cabeza.

Testigos del hecho comentan que temieron por la vida de Santiago.