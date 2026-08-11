Desempleo juvenil triplica cifras del resto de la población

El desempleo entre los jóvenes costarricenses alcanza niveles críticos al triplicar las cifras del resto de los grupos poblacionales, una situación que, según el Colegio de Ciencias Económicas, genera consecuencias socioeconómicas como una mayor incidencia de la pobreza en este sector.

El 55% de la juventud se ve obligada a aceptar trabajos con pagos inferiores al salario mínimo, a lo que se suma que laboran jornadas más extensas y perciben un salario promedio por hora un 24% menor en comparación con otros grupos de trabajadores.

Estas condiciones laborales precarias, reveladas en el marco del Día Internacional de la Juventud, evidencian la urgencia de políticas públicas que aborden una problemática que afecta el presente y futuro de toda una generación.