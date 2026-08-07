Desde que inició su segundo mandato, Donald Trump ha multiplicado su fortuna

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado cuadruplicar sus ganancias durante su segundo mandato, una hazaña financiera que lo llevó de percibir cerca de 600 millones de dólares en 2017 a multiplicar esa cifra con nuevas inversiones en el sector de las criptomonedas.

El magnate inmobiliario, que llegó a la Casa Blanca con un emporio de hoteles y clubes de golf, diversificó su portafolio tres días antes de tomar posesión al lanzar su propia moneda meme, una jugada que por sí sola le generó más de 600 millones de dólares.

La estrategia de Trump ha estado alineada con políticas favorables al sector cripto, lo que ha disparado el valor de sus activos digitales.