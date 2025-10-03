Una rápida y coordinada acción de las autoridades judiciales y de protección a la niñez culminó con la detención de un hombre de apellidos Zalazar Murillo en Puerto Viejo de Sarapiquí la madrugada de este miércoles 1 de octubre. El sujeto, de nacionalidad nicaragüense, es el principal sospechoso de cometer abuso sexual agravado y violación en perjuicio de su hijastra, una menor de 14 años.

La Valiente Denuncia que Activó la Alarma

Los hechos salieron a la luz el pasado 30 de septiembre, cuando la propia adolescente alzó la voz de auxilio en el centro educativo al que asiste en el distrito de Llanuras de Gaspar. La joven relató a sus educadores que había sido víctima de agresión sexual por parte de su padrastro, Zalazar Murillo, desde que tenía apenas cinco años de edad, extendiéndose el horror por nueve años.

El personal de la institución educativa actuó de manera inmediata, aplicando el protocolo de atención y acompañando a la menor hasta el comando de la Fuerza Pública. Desde allí, se dio aviso de la grave situación al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a la Fiscalía de Puerto Viejo.

Operativo Nocturno y Resguardo de Menores

Ante la gravedad del testimonio y la alerta de un riesgo inminente, la Fiscalía de Puerto Viejo giró una orden de captura contra el masculino por el delito de abuso sexual contra persona menor de edad a altas horas de la noche.

A la 1:34 a. m. del 1 de octubre, tras una ardua caminata de 30 minutos a pie en el sector de Fátima, oficiales de la Fuerza Pública lograron la detención de Zalazar Murillo. El operativo no solo buscaba al sospechoso, sino que también incluyó la participación de dos unidades del PANI para el resguardo de otros cinco menores de edad, hermanos de la denunciante, que convivían en la vivienda. Los cinco niños quedaron bajo la orden del PANI para recibir la valoración y protección correspondiente.