Cuando la controversia por el caso Byron Castillo parecía disipada, surgió una información desde Inglaterra que volvió a sembrar dudas en torno a la situación del futbolista y que, en consecuencia, complicaría la presencia de la Selección ecuatoriana en la Copa del Mundo de Qatar.

A juzgar por la información que cita el Daily Mail, «la Comisión de Apelaciones de la FIFA escuchará el caso el jueves», después de que, presuntamente, el mencionado medio obtuviera una grabación en la que el futbolista admite haber nacido en Colombia.

Vale recordar que el pasado 10 de junio, la historia parecía cerrada luego de que el órgano rector del fútbol mundial dictaminara que no existían infracciones por parte del actual jugador de León de México. Dicha exposición se realizó dado el reclamo de Chile, el país interesado por tener la oportunidad de acceder a Qatar 2022 en caso de que se sancionara a La Tri.

«Tras analizar toda la documentación recibida de las partes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido cerrar el procedimiento disciplinario iniciado contra la FEF», informaban en su momento desde la Federación Internacional.

En los últimos días, el tema pareció despertar a partir de un llamado desde la FIFA al ex defensor de Barcelona SC para una audiencia el próximo jueves 15 de septiembre, que tuvo como respuesta la declaración de Andrés Holguín, abogado del futbolista. «No tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar», fueron sus comentarios.

En este contexto, desde suelo inglés pusieron dudas en torno a la continuidad de la situación y emitieron este jueves una información de impacto, la cual espera ser comprobada o desestimada.

«Ecuador se enfrenta a ser expulsado de la Copa del Mundo luego de que Sportsmail obtuviera nueva evidencia de una impactante admisión de uno de sus jugadores de usar un certificado de nacimiento falso, con la confesión hecha en una investigación oficial que fue encubierta por la Federación de Fútbol de Ecuador», comunicaron.

Y los datos de la investigación que sorprenden, agregan: «En una nueva prueba que conmocionará al fútbol sudamericano y creará un gran dolor de cabeza para la FIFA, Sportsmail publica hoy una grabación de audio de una entrevista que Castillo dio a los investigadores hace cuatro años, en la que:

-Claramente afirma que nació en 1995 en lugar de la fecha de 1998 que figura en su certificado de nacimiento ecuatoriano.

-Da su nombre completo como Bayron Javier Castillo Segura, coincidiendo con los detalles de su certificado de nacimiento colombiano, en lugar del nombre en el certificado de Ecuador, Byron David Castillo Segura.

-Describe en detalle la salida de la ciudad colombiana de Tumaco hacia San Lorenzo en Ecuador para seguir una carrera en el fútbol.

-Nombra a un empresario ecuatoriano que le proporcionó una nueva identidad».

