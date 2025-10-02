La Liga Deportiva Alajuelense definirá esta semana el futuro de los cuatro jugadores sancionados por indisciplina. El reglamento establece desde castigos deportivos hasta la rescisión de contrato, según se indica.

Creichel Pérez y John Paul Ruíz, destacan entre los cuatro jugadores que rompieron el reglamento interno del club rojinegro.

Esta semana será clave para definir el futuro de los futbolistas.

¿Qué dicen desde el equipo?

Carlos vela, gerente deportivo del equipo, confirmó que tienen programado charlar con los implicados, además, brindó otras declaraciones al respecto.

“Ahora, si con más calma tocará, sentarnos, escucharnos, y bueno, tomar la decisión es que tengamos que tomar”.

Según la falta, cualquier integrante de la planilla se expone a la rescisión del contrato inmediata o algunos otros castigos como consecuencias.

“Hay una opción en función de diferentes sucesos que se puedan presentar, no sé cuál sea el caso en este momento”.

Los otros jóvenes involucrados tienen contrato de alto rendimiento. Pérez termina su vínculo en diciembre del 2026 y Ruíz en junio del 2028.