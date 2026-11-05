Desde Aguas Zarcas, un camino marcado por el esfuerzo

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Lorna Murillo llega desde Aguas Zarcas de San Carlos y su camino hasta la semifinal no ha sido sencillo. La distancia y las limitaciones económicas han convertido cada presentación en un esfuerzo que comienza mucho antes de que se enciendan las luces del escenario.

Trasladarse, prepararse y mantenerse dentro de la competencia ha requerido sacrificios y una organización constante. Sin embargo, ninguna de esas dificultades ha conseguido detenerla en su objetivo de continuar interpretando a Jenni Rivera.

Hoy Lorna se encuentra entre los semifinalistas y cada nueva gala representa también una recompensa a todo lo que ha tenido que superar para llegar hasta ahí. Desde Aguas Zarcas, quiere demostrar que la distancia y las dificultades económicas no necesariamente pueden detener un sueño.

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