Descubrió su don en la iglesia y ahora canta para sus hijas

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Johan Valerio no comenzó su historia musical sobre un gran escenario. Fue dentro de la iglesia donde empezó a descubrir que tenía un don especial para cantar y donde otras personas comenzaron a reconocer las cualidades de su voz.

Con el paso del tiempo esa habilidad fue creciendo hasta llevarlo a interpretar a Javier Solís en La Voz del Más Allá. Sin embargo, su motivación va mucho más allá de la música: sus hijas se han convertido en una parte fundamental de todo este proceso.

Hoy Johan canta por ellas y por la oportunidad de demostrarles que vale la pena perseguir aquello que uno ama. La misma voz que comenzó escuchándose dentro de una iglesia ahora busca convertirse en una de las seis voces finalistas del programa.

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