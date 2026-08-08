Descubren nueva especie animal en Costa Rica

Una nueva especie animal fue descubierta en Costa Rica. Se trata de una pequeña rana arborícola del Pacífico central de Costa Rica, mide menos de cuatro centímetros y habita principalmente en los cuerpos de agua que atraviesan los cafetales de la zona.
La especie fue identificada como nueva para la ciencia y endémica de Costa Rica.
Encontraron ejemplares en sectores como San Lorenzo de Tarrazú, al sur de San José. Su cuerpo es de color verdoso, con manchas oscuras, grandes e irregulares en la espalda y marcas amarillo-anaranjadas en las extremidades.
Los machos tienen una garganta translúcida que se infla cuando emiten su canto corto y agudo.
La especie, permanece activa principalmente durante la noche. Además, suele permanecer sobre los arbustos de café y cerca de pequeños riachuelos, donde encuentran condiciones de sombra, humedad y alimento.
Su dieta está compuesta principalmente por pequeños insectos. Es decir, estos anfibios no se alimentan de los frutos del café.
No se sabe. Aún no existen estudios que confirmen el caso, o al menos no se tiene conocimiento público al respecto.
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Redactada con información recopilada desde AFP