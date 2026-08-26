Descubren estructura gigante bajo el Triángulo de las Bermudas

El verdadero misterio del Triángulo de las Bermudas podría estar muy por debajo de la superficie del océano, y quizá no ser tan misterioso como se pensaba.

Un equipo de científicos descubrió una capa de roca de aproximadamente 20 kilómetros de espesor bajo la corteza oceánica de este archipiélago del Atlántico Norte.

¿Cómo realizaron el hallazgo?

El hallazgo fue realizado por investigadores liderados por el sismólogo William D. Frazer, de Carnegie Science, junto con Jeffrey Park, de la Universidad de Yale. El estudio fue publicado en la revista Geophysical Research Letters.

Los científicos utilizaron registros sísmicos de una estación ubicada en las Bermudas para analizar cómo las ondas producidas por grandes terremotos distantes atravesaban el interior de la Tierra.

Los datos revelaron una estructura ubicada debajo de la corteza oceánica que los investigadores interpretan como una capa de material subyacente o “underplating”, formada durante o poco después del periodo de actividad volcánica que originó las Bermudas.

Una estructura poco habitual

La capa tiene un espesor aproximado de 20 kilómetros, cerca del doble de lo observado en muchas otras islas volcánicas oceánicas.

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Los investigadores estiman que el material podría tener una densidad de alrededor de 3.250 kilogramos por metro cúbico, aproximadamente 50 kilogramos por metro cúbico menos que el manto litosférico que habría reemplazado.

Esta diferencia podría ayudar a explicar por qué las Bermudas permanecen elevadas respecto al fondo oceánico que las rodea.

Una isla que desafía las explicaciones tradicionales

Las Bermudas representan desde hace años un problema para los modelos tradicionales de formación de islas volcánicas.

A diferencia de lugares como Hawái, donde la actividad se relaciona con una fuente de calor profunda conocida como pluma del manto, las Bermudas no presentan evidencia de una pluma térmica activa ni de volcanismo moderno. Además, su última gran etapa de actividad volcánica ocurrió hace aproximadamente 30 a 35 millones de años.

Y aunque las historias sobre barcos y aviones desaparecidos han convertido al llamado Triángulo de las Bermudas en uno de los lugares más misteriosos del mundo, este hallazgo apunta a un misterio mucho más real: la estructura de la Tierra bajo el océano.