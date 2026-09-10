Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El Ministerio de Hacienda detectó a 36 funcionarios que, mientras realizaban teletrabajo, instalaron sin autorización un programa en sus computadoras institucionales para simular que cumplían con su jornada laboral.

El mensaje de Hacienda en redes

Según informó la institución, la aplicación permitía generar movimientos automáticos del mouse, haciendo aparentar que los trabajadores permanecían activos y laborando frente a sus equipos.

La investigación determinó que la evidencia recopilada podría indicar que los funcionarios incurrieron en abandono del trabajo. Ante esta situación, Hacienda inició las gestiones administrativas correspondientes para proceder con el despido de los 36 trabajadores.

Además de las medidas administrativas, el Ministerio aplicó acciones de seguridad informática debido al riesgo que representa instalar herramientas sin autorización ni validación previa en los equipos institucionales.

Mientras se resuelve el proceso de despido, Hacienda también decidió eliminar el teletrabajo para estos funcionarios.

Le puede interesar: VIDEO: Hombre se roba dos reductores de velocidad y sale caminando como si nada

“Los costarricenses merecen un servicio público de calidad”, afirmó Víctor Carvajal, viceministro de Ingresos, quien aseguró que el Ministerio mantendrá una política de cero tolerancia ante este tipo de acciones.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.