Descubra una venta de chiverre que tiene mucha historia

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Cinthia Jiménez lleva más de 20 años vendiendo chiverre en la carretera principal, una tradición que heredó de su suegro y que mantiene viva para deleite de los amantes de esta fruta típica de Semana Santa.

En su puesto, ubicado a la orilla de la vía, los conductores paran y se cargan de chiverres frescos mientras reciben consejos para escoger los mejores.

La venta, que llega a manejar hasta 2000 unidades por temporada, es un punto de referencia para quienes buscan preparar las tradicionales empanaditas.