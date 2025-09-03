El coco se consolida como un fruto exótico y delicioso que puede aprovecharse en múltiples presentaciones , como pulpa, agua, aceite, harina, leche y hojuelas, para crear recetas dulces y saladas que sorprenden al paladar y benefician la salud.

Carolina Ferreira, experta en cocina, destaca su alto contenido de fibra y grasas saludables, adecuado para diversas dietas, y explica cómo identificar su punto óptimo de maduración, almacenarlo tras abrirlo y preparar platillos como ceviche de coco, flan, besitos, galletas de avena, cocadas y bienmesabe.