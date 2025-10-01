Escrito por: Eduardo Troconis.

Liga Deportiva Alajuelense remontó en la noche de este martes a Motagua (1-2) con un gol agónico de Diego Campos en el tiempo de descuento. Con este resultado, los manudos se clasificaron a semifinales de la Copa Centroamericana y también se aseguraron un lugar en la CONCACAF Champions Cup 2026.

¿Quién sería el rival?

El rival de Alajuelense está entre Club Sport Cartaginés y Olimpia, duelo que se disputará en la noche del jueves en el Estadio Nacional Jose de la Paz Herrera. Los hondureños parte con ventaja en el global (2-1) tras vencer a los ticos en el Fello meza.

Clasificación a semifinales = premio para Alajuelense

Los rojinegros no solo están en los cuatro mejores del torneo, sino que, además, se embolsaron ¢40 millones por la clasificación

A su vez, los manudos nunca perdieron una eliminatoria en Copa Centroamericana: 7 de 7 desde la creación de la competencia.

Las semifinales se disputarán el 21-23 y 28-30 de octubre de 2025.