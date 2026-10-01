Descubra qué son realmente los cuidados paliativos

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Para algunos, la medicina paliativa es sinónimo de muerte, pero en realidad es una esperanza que mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedades graves y el bienestar de sus familias, abordando el sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual.

La Dra. Nery Vallejo explica para quiénes está indicada la medicina paliativa, y aclara que ofrece un cuidado integral que busca mejorar la calidad de vida tanto del paciente que enfrenta una enfermedad grave o terminal como de su familia.

La especialista detalla que el diagnóstico de una enfermedad avanzada altera por completo el mundo emocional del paciente y su entorno, y que los cuidados paliativos ayudan a procesar el miedo, la ansiedad, la tristeza y la frustración, facilitan las herramientas para afrontar los cambios en la autonomía y la rutina, y ofrecen contención a los cuidadores principales.