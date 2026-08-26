Descubra qué pasa con las articulaciones bajo presión

El desgaste y el dolor por el uso constante de las articulaciones pueden provocar condiciones como derrame articular, síndrome del túnel carpiano o artrosis de rodilla.

El Dr. Juan Carlos Contreras, reumatólogo, explica que el derrame articular es una acumulación excesiva de líquido en la articulación, y que el túnel carpiano ocurre cuando el nervio mediano se comprime en la muñeca.

El especialista detalla que el tratamiento puede incluir desde la extracción del líquido en un derrame hasta infiltraciones con esteroides o ácido hialurónico, dependiendo de la condición y su gravedad.