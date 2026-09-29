Descubra qué ocurre realmente durante un TAC

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Muchas personas pueden sentir ansiedad ante un TAC debido a la forma del equipo, el miedo a los resultados o la incertidumbre sobre el procedimiento, pero este método es tan completo que puede mostrar en imágenes desde piedras en vesícula y riñones hasta procesos inflamatorios.

El Dr. Juan Manuel Solera, radiólogo, explica qué es exactamente un TAC, qué información permite obtener del interior del cuerpo y qué tipos de problemas puede ayudar a identificar con precisión para orientar al médico.

El especialista detalla la diferencia entre un estudio con contraste y uno sin contraste, cuánto tiempo dura aproximadamente el examen, cuánta radiación recibe una persona y qué significa que un equipo tenga 1, 2, 64 o 128 cortes, además de ofrecer recomendaciones para reducir la incertidumbre y realizar el examen con mayor tranquilidad.