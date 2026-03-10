Descubra qué nutrientes aportan las sopas

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El chef Jorge Martínez y la nutricionista Sara Medina coincidieron en que la sopa de menudos es un plato altamente nutritivo y económico.

Jorge detalló que las patitas de pollo son “puro colágeno”, ideal para articulaciones, y que los menudos (pescuezos, higaditos, mollejas y corazón) aportan proteína de calidad.

La Dra. Sara complementó señalando que esta sopa es excelente para personas con anemia por su alto contenido de hierro y vitamina B12, además de que el colágeno beneficia tejidos y articulaciones. Recomendó consumirla una vez al día durante procesos de recuperación.

El chef recomendó cocinar primero las mollejas en olla a presión por 10 minutos y agregar los vegetales aparte para mantener su textura.