Descubra qué nutrientes aportan las sopas

El chef Jorge Martínez explicó que las patitas de pollo aportan colágeno puro, mientras que la Dra. Sara Medina recomendó esta sopa para combatir la anemia.

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El chef Jorge Martínez y la nutricionista Sara Medina coincidieron en que la sopa de menudos es un plato altamente nutritivo y económico.

Jorge detalló que las patitas de pollo son “puro colágeno”, ideal para articulaciones, y que los menudos (pescuezos, higaditos, mollejas y corazón) aportan proteína de calidad.

La Dra. Sara complementó señalando que esta sopa es excelente para personas con anemia por su alto contenido de hierro y vitamina B12, además de que el colágeno beneficia tejidos y articulaciones. Recomendó consumirla una vez al día durante procesos de recuperación.

El chef recomendó cocinar primero las mollejas en olla a presión por 10 minutos y agregar los vegetales aparte para mantener su textura.