Descubra qué mariscos puede cocinar fácilmente a la parrilla

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Disfrutar de los mariscos a la parrilla es una excelente opción para compartir en familia y con amigos, pues el pescado, los camarones o los langostinos se cocinan rápido y ofrecen sabores intensos.

Jorge Martínez y Laureano Aguilar Tobal explican cómo elegir un buen marisco, cómo saber cuándo está fresco y cómo aprovechar la parrilla para cocinarlo.

Los especialistas detallan cómo adobar el pescado, cuánto tiempo dejarlo en la parrilla, qué se debe tomar en cuenta al elegir pescado, camarones o langostinos para cocinar a la parrilla, y cómo evitar que el pescado se pegue o que los camarones queden secos.