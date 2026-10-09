Descubra qué mariscos puede cocinar fácilmente a la parrilla

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Disfrutar de los mariscos a la parrilla es una excelente opción para compartir en familia y con amigos, pues el pescado, los camarones o los langostinos se cocinan rápido y ofrecen sabores intensos.
Jorge Martínez y Laureano Aguilar Tobal explican cómo elegir un buen marisco, cómo saber cuándo está fresco y cómo aprovechar la parrilla para cocinarlo.
Los especialistas detallan cómo adobar el pescado, cuánto tiempo dejarlo en la parrilla, qué se debe tomar en cuenta al elegir pescado, camarones o langostinos para cocinar a la parrilla, y cómo evitar que el pescado se pegue o que los camarones queden secos.