Descubra qué beneficios tiene entrenar en un trampolín

Los trampolines no solo son divertidos, sino que también fortalecen músculos y ofrecen un entrenamiento completo que aprovecha su potencial para mejorar la condición física.

Natalia Flores detalla que saltar en un trampolín trabaja principalmente las piernas y los glúteos, pero también involucra el abdomen para mantener el equilibrio.

La especialista señala que esta actividad mejora la coordinación y la resistencia cardiovascular, convirtiéndose en una herramienta efectiva para fortalecer el cuerpo mientras se disfruta del ejercicio.