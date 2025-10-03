La carne al pastor sigue siendo un ícono de la gastronomía mexicana por su sabor único y su técnica de preparación.

Alejandro Miguel y Josué Sandi, de la Fonda Azteca, explican que la marinada es crucial y que bases como especias y ají nunca pueden faltar.

El trompo como método de cocción es fundamental para mantener la carne jugosa, mientras que la piña en lo alto no solo es un elemento visual sino que influye en el sabor final del platillo, el cual ha tenido una gran aceptación del público costarricense.