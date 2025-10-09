Llenar de verdor los espacios interiores es posible incluso en aquellas áreas de la casa que reciben poca o ninguna luz solar directa. Existe una variedad de plantas que han desarrollado la capacidad de sobrevivir en estas condiciones, aprovechando al máximo la luz indirecta y utilizando sus propias reservas de energía. Estas especies son la solución perfecta para oficinas, baños o pasillos con poca iluminación.

Entre las más resistentes se encuentran el poto, el helecho, la monstera, la calathea y el popular bambú de la suerte. Su éxito en interiores no depende tanto de la luz, sino de otros cuidados clave como un riego moderado que evite el encharcamiento y pudrición de las raíces. La elección de la maceta es crucial; debe tener un buen drenaje y un tamaño proporcional al de la planta para que se desarrolle adecuadamente.

Mantener la humedad ambiental, especialmente para especies como los helechos, y alimentar la tierra periódicamente con abonos suaves, son prácticas que las mantendrán frondosas y saludables. Estas plantas no solo purifican el aire, sino que también aportan una sensación de tranquilidad y conexión con la naturaleza, mejorando el bienestar en cualquier ambiente cerrado.