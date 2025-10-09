La moda actual ha dado un giro radical hacia la priorización del confort, sin por ello sacrificar el estilo y la elegancia. Esta temporada, las tendencias están dominadas por prendas que permiten una libertad de movimiento total, fabricadas con telas suaves, transpirables y con cortes que favorecen a todo tipo de cuerpos.

Diseños como los conjuntos oversize, los pantalones de tiro alto con cinturillas elásticas y los vestidos shirt de líneas rectas son los grandes protagonistas. Para crear un outfit exitoso, la clave está en las combinaciones: balancear una silueta holgada con una prenda más ceñida o con accesorios estratégicos, como un cinturón o un calzado statement, que definan la figura sin comprometer la comodidad.

Los colores neutros y las paletas terrosas continúan dominando las propuestas, aportando versatilidad y atemporalidad a cualquier armario. Estas elecciones no son pasajeras; responden a un cambio cultural hacia un estilo de vida más relajado y consciente.