Escrito por: Eduardo Troconis.

Las eliminatorias de CONMEBOL llegan a su fin. Desde este jueves hasta el próximo martes cada selección jugará sus últimos dos partidos, que definirán cuáles serán las 6 naciones sudamericanas en el próximo Mundial y cuál deberá jugarse su pase en el repechaje.

Esta penúltima fecha puede dejar a varias selecciones con el boleto asegurado a la Copa del Mundo. Argentina ya está clasificada como líder indiscutible con 35 puntos, al igual que Ecuador (25 pts) y Brasil (25 pts).

Uruguay (24 pts) y Paraguay (24 pts) llegan a esta jornada con la posibilidad de sellar su pase dependiendo de sus resultados y de otros marcadores. La ventaja de estas selecciones es que suman distancia respecto a los equipos que ocupan los puestos de repechaje o que ya están casi eliminados, como Perú (12 pts) y Chile (10 pts).

Colombia, que marcha sexta con 22 puntos, también podría asegurar un lugar directo o, al menos, dejar encaminada su clasificación si vence a Bolivia en casa.

Los duelos de este jueves serán determinantes:

Paraguay vs Ecuador

Argentina vs Venezuela

Uruguay vs Perú

Colombia vs Bolivia

Brasil vs Chile

Con estos cruces, el abanico está abierto: hasta tres selecciones podrían celebrar la clasificación en esta jornada, lo que dejaría prácticamente definido el panorama de Sudamérica rumbo al próximo Mundial.

Por otro lado, la lucha por el repechaje entre Bolivia y Venezuela, se extenderá hasta la última fecha el próximo martes, donde ambas selecciones definirán la clasificación en casa.