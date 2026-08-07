Descubra el secreto para preparar un ceviche perfecto

Los sabores del mar llegan a la cocina con el ceviche, y José Luis Azofeifa comparte los secretos para prepararlo con el mejor sabor.

El experto explica qué tipo de ceviche se puede hacer y cuál es el pescado más adecuado para lograr una textura y sabor excepcionales. El especialista detalla los ingredientes básicos que no pueden faltar en un ceviche tradicional y el tiempo que debe marinarse el pescado.

Además, recomienda los mejores acompañamientos para servir este platillo y menciona qué otros alimentos elaboran en su establecimiento.