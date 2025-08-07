El poder del mango, aguacate y piña en rutinas de belleza nutre pieles maduras, según Marian Rojas, quien elabora cremas con extracto de aguacate para restaurar elasticidad y mascarillas de piña-mango que forman barreras hidratantes contra arrugas.

Ya que estos frutos contienen fitohormonas y enzimas naturales, Rojas recomienda aplicarlos 2-3 veces por semana junto a protectores solares con frambuesa que previenen manchas por edad.

Además, menciona aceite de albaricoque para hidratación profunda e higo para fortalecer cabello, integrando naturaleza en cosmética diaria.