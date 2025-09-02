El bicarbonato de sodio, el vinagre y el jugo de limón forman una mezcla casera eficaz para limpieza biodegradable, según la Dra. Merryam Alfaro Ceciliano, nutricionista y tecnóloga de alimentos, quien destaca que estos ingredientes combaten bacterias, eliminan residuos aceitosos y aromatizan superficies sin dañarlas.

La experta también explica que la reacción burbujeante de la mezcla ayuda a desobstruir tuberías y sugiere su uso para lavar vegetales o limpiar refrigeradoras, evitando así químicos agresivos y promoviendo sostenibilidad en el hogar.