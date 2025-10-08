Sustancias naturales como la berberina demuestran un efecto potente en la mejora de la sensibilidad a la insulina y la protección del hígado, especialmente cuando se combina con silimarina para potenciar sus beneficios metabólicos.

El inositol y el cromo, por su parte, actúan reduciendo los antojos de dulce y facilitando la captación de glucosa en las células, lo que contribuye a mantener niveles estables de azúcar en la sangre.

Además, la microbiota intestinal juega un papel fundamental en este proceso, donde los probióticos combinados con estos suplementos pueden marcar una diferencia significativa en el control glucémico general.