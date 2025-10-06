El baño japonés es una terapia milenaria que combina elementos de la naturaleza para aliviar dolencias crónicas. Consiste en sumergirse en una caja de tierra caliente especialmente seleccionada por sus propiedades minerales.



La terapia utiliza maderas como el cedro que liberan aceites esenciales beneficiosos al calentarse. El calor penetrante ayuda a relajar la musculatura y mejorar la circulación sanguínea. Además, promueve la eliminación de toxinas a través de la sudoración controlada.



Este método terapéutico ya está disponible en Costa Rica como una alternativa natural para el manejo del dolor. Las sesiones tienen una duración específica según las necesidades de cada persona. Representa una opción complementaria para mejorar la calidad de vida de pacientes con condiciones reumáticas.