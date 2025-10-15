Escrito por: Eduardo Troconis

Con el Mundial 2026 a menos de ocho meses de jugarse, muchos se preguntan cuando saldrá el famoso álbum que siempre acompaña la cita mundialista. En este contexto, la reconocida editorial italiana reveló varios adelantos sobre el álbum durante las últimas semanas, que promete ser el más grande en la historia de la marca.

¿Cómo será el nuevo álbum?

El nuevo álbum contará con más de 900 estampas, una cifra récord impulsada por la expansión del torneo a 48 selecciones y por la participación de tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá. Además, incluirá nuevas secciones con pósters oficiales de las ciudades mexicanas (Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México), así como una colección adicional de pines, imanes y réplicas a escala.

¿Qué precios tendrá?

Durante el Mundial de Qatar 2022, la caja de postales tuvo un costo de ₡67.600, los sobres ₡650, el álbum ₡2.000, y el álbum pasta dura está en ₡6.000. Con los cambios de precio en estos últimos 3 años, se estima que los sobres podrían mantenerse o subir hasta los ₡750, el álbum en ₡2.500 y las cajas rondarían los ₡70.000.

¿Cuándo se lanzará el álbum?

Aunque aún no se confirmó de momento la fecha oficial de lanzamiento, se espera que el álbum esté disponible entre febrero, marzo y/o abril de 2026, con una posible preventa desde finales de 2025. Los fanáticos podrán adquirirlo en tiendas físicas y plataformas en línea.