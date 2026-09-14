Descubra cuál es el secreto de las cajetas criollas 

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Las cajetas criollas se visten de gala para honrar la independencia con sabor a tradición, convirtiéndose en un dulce esencial de las fiestas patrias en Costa Rica.

Iris Méndez Venegas, consejera alimentaria tradicional, explica qué hace que la cajeta siga siendo parte esencial de las celebraciones y cuál es la diferencia entre la cajeta de leche tradicional y la de leche quemada.

La especialista detalla los ingredientes de la cajeta de coco, cómo se logra la textura firme y cremosa de la cajeta de leche, y qué aportan el camote y la canela a la cajeta de camote, compartiendo los secretos de este dulce que se transmite de generación en generación.