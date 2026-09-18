Descubra cómo prevenir la pérdida de masa ósea

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

La reducción de la masa ósea produce fragilidad y aumenta el riesgo de fracturas, especialmente en personas con osteoporosis, una condición en la que el cuerpo reabsorbe más tejido óseo del que crea, transformando el hueso en una red porosa y débil.

El Dr. Martínez explica que la disminución de estrógenos, la deficiencia de calcio y vitamina D, y el sedentarismo son factores que impactan la salud de los huesos, y que las fracturas por fragilidad se manifiestan con mayor frecuencia en cadera, muñecas y vértebras de la columna.

El especialista recomienda realizar ejercicios de fuerza con carga, eliminar hábitos nocivos como fumar, retirar alfombras sueltas, mejorar la iluminación nocturna y colocar barras de apoyo en el baño para prevenir caídas y fracturas.