Descubra cómo preparar un delicioso pie de limón

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Dulce como la leche condensada, ácido como el limón y suave como el merengue: así es el pie de limón, uno de los postres más queridos del mundo, que puede prepararse en una versión saludable sin perder su sabor irresistible.

Alina Solano, experta en postres saludables, explica qué tipo de limón recomienda y por qué, en qué momento se agrega el jugo para que la mezcla cuaje y qué secretos tiene un merengue firme, brillante y sin lágrimas.

La especialista detalla qué errores se cometen al hornear o dorar el merengue, cómo adaptar el pie a una versión saludable, qué sustitutos se pueden usar para el azúcar y la leche condensada, y presenta otras opciones de postres saludables para disfrutar sin culpa.