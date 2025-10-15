El pollo Cordon Bleu se caracteriza por su exterior crujiente y su interior suave y jugoso. La técnica para abrir la pechuga en forma de mariposa requiere precisión y cuidado. Lograr un grosor uniforme es esencial para una cocción pareja y perfecta.

La selección del queso y jamón adecuados garantiza que el relleno mantenga su textura y sabor. El empanizado debe quedar perfectamente adherido para no desprenderse durante la cocción. El punto de dorado se alcanza sin sacrificar la jugosidad interior de la carne.

Los acompañamientos simples realzan el plato sin competir con su protagonismo en el paladar. La presentación final influye significativamente en la percepción del sabor y la experiencia gastronómica.