Descubra cómo preparar polvo de proteína casera con ingredientes como maca, amaranto y chía, que la doctora Estefanni Rodríguez Letón, especialista en nutrición hormonal, recomienda para alcanzar los requerimientos diarios.

Estas mezclas, que incluyen avena y semillas molidas, pueden incorporarse en preparaciones como mugcakes o bowls, ofreciendo una alternativa natural y accesible.

Además, la experta detalla el aporte proteico de combinaciones con cacao amargo y almendras, ideales para enriquecer licuados y comidas principales.