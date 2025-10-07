La cúrcuma se posiciona como un poderoso aliado natural en la prevención del cáncer, según investigaciones citadas. Este compuesto no solo podría hacer más efectiva la quimioterapia, sino también proteger las células sanas del daño por radioterapia, ampliando su potencial terapéutico.

Para aprovechar estos beneficios, se han desarrollado recetas de “shots antitumorales” que combinan este ingrediente con otros como jengibre y pimienta negra. Esta mezcla sinérgica potencia el efecto anticancerígeno y ayuda a reducir los marcadores de inflamación en el cuerpo de forma natural.

El consumo de estas bebidas debe seguir pautas específicas sobre cantidades y el momento ideal del día para su ingesta. Están especialmente recomendados para personas con inflamación crónica, retención de líquidos o dolor articular.